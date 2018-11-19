"Глубоко упадочная Горловка": В Сеть выложили подборку разрушенных боевиками предприятий

Блогер по имени Михаил сделал достоянием общественности фотоснимки, на которых запечатлены разрушенные боевиками промышленные объекты во временно оккупированной Горловке.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Донецкие новости. "Решил посетить автосалоны Горловки. Еду на машзавод. Первый из салонов по пути следования -"Лада". Вот он, родной, на месте. Выбитые окна, забор, запертые ворота, дикая поросль, сорняки", - рассказал автор о первой "точке обзора", − сказал Михаил.

Вторая локация, посещенная блогером − "Автотехцентр". "Если бы не вывеска, то ничего общего с авто и техникой вообще. Здесь стекла нет вообще. Вход свободный, но желающих нет. Все, что представляло хоть какую-то ценность, оторвали, отбили и унесли", − сказал Михаил.

Читайте такжеХимзавод "Стирол" в Горловке превратился в руины: опубликованы фотоДалее, блогер посетил "Горловский машиностроительный завод" (ГМЗ). Объект прекратил работу летом 2014-го. Именно тогда завод был захвачен боевиками, которые устроили в цехах предприятия военную базу.

"То, чем стал завод, оцените сами. Комментарии здесь ничего не изменят. Одни скажут, что завод вот-вот "запустят", которые провели инвентаризацию и т.д. Другие увидят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений. Не буду никого убеждать взрослые люди", − подытожил Михаил.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили подборку упадочных панорам оккупированной Горловки.

