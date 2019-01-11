"Бутафорский проект России": министр рассказал о еще одной проблеме Крымского моста

Керченский мост является "бутафорским пропагандистским проектом" РФ, полагает министр / Скриншот видео с youtube.com

При строительстве Российской Федерацией моста через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) в оккупированный Крым не был учтен переток воды из Азовского в Черное море, который несет дополнительные иловые отложения к опорам сооружения.

Крымский мост — "бутафорский пропагандистский проект", рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш Обозревателю.

По его словам, бравада со стороны строителей Керченского моста, что мост якобы такой стойкий, выдерживает любое землетрясение, не отвечает действительности.

"На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений", — отметил собеседник.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертМинистр добавил, что также есть проблема глубины самого Керченского канала. "Даже в смежных портах в Крыму надо сейчас большое количество средств выделить для того, чтобы они функционировали, если они пытаются их запустить вопреки санкционному режиму...", — сказал чиновник.

"Никто этого не просчитывал, наобум построили... Реки впадают в Азовское море, несут песок, иловые отложения. Это движение также надо просчитывать", — заявил Черныш.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.