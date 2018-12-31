Названо условие мгновенного исчезновения Крымского моста

31 декабря 2018, 13:06

Керченский мост могут уничтожить партизаны, полагает журналист.

Журналист сообщил, что Если Россия нападет на Украину, то Крымский мост мгновенно исчезнет
Если Россия нападет на Украину, то Крымский мост мгновенно исчезнет, сообщил журналист / Скриншот видео с youtube.com

Журналист Матвей Ганапольский считает, что в случае вторжения войск Российской Федерации в Украину против россиян развернется партизанская война.

Нападение России на Украину — это мгновенное исчезновение построенного РФ моста через Керченский пролив в захваченный Крым, рассказал аналитик в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, в случае агрессии РФ украинское государство может исчезнуть, но вместе с российским.

"Эта война превратится в партизанскую. И судьба Крымского моста тогда будет решена просто в первые дни. Вообще, нападение России на Украину — это мгновенное исчезновение Крымского моста. С него начнут", — полагает Ганапольский.

  • По Крымскому мосту поезда начнут ходить в декабре 2019-го, сообщил Аркадий Ротенберг most.life
  • По Крымскому мосту поезда начнут ходить в декабре 2019-го, сообщил Аркадий Ротенберг most.life
  • По Крымскому мосту поезда начнут ходить в декабре 2019-го, сообщил Аркадий Ротенберг most.life
  • По Крымскому мосту поезда начнут ходить в декабре 2019-го, сообщил Аркадий Ротенберг most.life
  • По Крымскому мосту поезда начнут ходить в декабре 2019-го, сообщил Аркадий Ротенберг most.life
  • По Крымскому мосту поезда начнут ходить в декабре 2019-го, сообщил Аркадий Ротенберг most.life

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Украина война Крым мост Керченский мост Матвей Ганапольский Крымский мост
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