Названо условие мгновенного исчезновения Крымского моста

Если Россия нападет на Украину, то Крымский мост мгновенно исчезнет, сообщил журналист / Скриншот видео с youtube.com

Журналист Матвей Ганапольский считает, что в случае вторжения войск Российской Федерации в Украину против россиян развернется партизанская война.

Нападение России на Украину — это мгновенное исчезновение построенного РФ моста через Керченский пролив в захваченный Крым, рассказал аналитик в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, в случае агрессии РФ украинское государство может исчезнуть, но вместе с российским.

"Эта война превратится в партизанскую. И судьба Крымского моста тогда будет решена просто в первые дни. Вообще, нападение России на Украину — это мгновенное исчезновение Крымского моста. С него начнут", — полагает Ганапольский.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.