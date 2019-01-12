На Киевщине на водохранилище под лед ушел снегоход с рыбаками: есть жертвы

В субботу, 11 января, в Киевской области вблизи села Страхолесье Иванковского района во время катания на снегоходе по Киевскому водохранилищу провалились под лед три человека.

Один из пострадавших спасся самостоятельно, а двое выбраться на поверхность не смогли, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Расстояние от места провала под лед к берегу составляет 2 километра, по информации рыбаков ориентировочная глубина - 10 метров.

Проводится поисковая операция, к которой привлечены водолазы. Также свою помощь в поисках предоставляет национальная полиция, в поиске пропавших задействованы 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке "Марс".

По состоянию на 14:00 тело одного из пропавших мужчин поднято на поверхность.

Как отмечает ТСН, шансов найти живым другого пропавшего мужчины почти нет, а поиски продолжат уже в воскресенье, потому что в темное время суток это опасно.

Местные жители говорят, что на том месте, где провалились люди, лед всегда тонкий. Однако эти рыбаки этого не знали, так как приехали из Киева.

"Попали в промоину, провалились под лед, то есть лед был нестабильный. Один человек смог выбраться, добежать до рыбаков, которые по сути доставили сюда. Двое других утонули. Они друг другу помогали, но спасся, спасся один человек", - рассказал начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Анатолий Врублевский.

Напомним, в Одессе на пляже Чайка морская волна накрыла женщину, которая стояла на пирсе.