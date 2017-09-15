Пожарная авиация и спецоперация на воде. Опубликованы фото учений спасателей на Киевщине

В пятницу, 15 сентября, по случаю празднования Дня спасателя на Киевщине состоялись плановые спецучения подразделений ГСЧС "Киевское море-2017" с демонстрацией возможностей поисково-спасательных сил во время проведения спасательной операции на водном объекте.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

К учениям привлечено около 300 человек личного состава, 19 единиц автомобильной, инженерной, пожарной и спецтехники, 4 единицы авиатехники, 26 единиц плавсредств и средств преодоления препятствий.

По замыслу учений, вследствие интенсивных дожей и резкого поднятия уровня воды в реках Днепр, Десна, Припять, Стугна, Тетерев произошло подтопление ряда населенных пунктов Киевской обл. В то же время ситуация усложнилась аварийным приводнением в акваторию Киевского водохранилища пассажирского самолета, обнаружением в береговой полосе взрывоопасных предметов, вымытых паводковыми водами, возникновением пожара на грузовом судне и лесным пожаром.

Для повышения эффективности действий привлеченных сил Штабом по ликвидации ЧС привлекается воздушный пункт управления ГСЧС на базе вертолета СС-145 "Еврокоптер", вертолет Ми -8- МТ, пожарные самолеты и мобильная поисково-спасательная группа Специального авиационного отряда ГСЧС.

Напомним, ранее были опубликованы фото многонациональных военных учений на Львовщине.

Фото: rnbo.gov.ua.