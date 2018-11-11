В Одессе волна убила возле моря женщину, стоявшую на пирсе

Спасатели достали женщину из воды уже без признаков жизни / Фото: Одесский паблик

В Одессе на пляже Чайка морская волна накрыла женщину, которая стояла на пирсе.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, прибывшие на место инцидента медики не смогли помочь пострадавшей. Спасатели с помощью спасательного багра достали тело женщины из воды.

Причины инцидента в ГСЧС уточнять не стали, однако местное издание Одесский паблик со ссылкой на слова очевидцев сообщило, что погибшая выглядела на 55 лет.

Позже в издании уточнили информацию, что женщина не утонула. У погибшей резко остановилось сердце, когда она стояла у моря на пирсе. Она просто свалилась с пирса, а волны унесли ее в морскую пучину.

Напомним, ранее в Суворовском районе Одессы в одном из частных домов нашли мертвыми 29-летнего мужчину и его 8-летнюю дочь.