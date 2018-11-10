"Мучительная и фатальная болезнь": в Киеве скончалась известная актриса

Скончалась актриса Юлия Волчкова / @teatrnalevomberegy

В результате тяжелой болезни умерла известная театральная актриса, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.

Покойная выступала на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

"Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой.

Информация о дате, времени и месте прощания уточняется", - говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

О смерти Волчковой также сообщил известный режиссер Иван Сауткин.

"Прошлой ночью, в результате мучительной и фатальной болезни прекрасная актриса Юля Волчкова покинула этот мир", - написал он в Facebook.

Волчковой было 44 года. Кроме ролей в театре она сыграла более трех десятков эпизодических ролей в кинофильмах и телесериалах. Также Волчкова была известна как режиссер-постановщик спектаклей в театре "Сузір'я".

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве умер известный актер из "Ералаша".