"Мучительная и фатальная болезнь": в Киеве скончалась известная актриса

Юлия Волчкова выступала на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
В результате тяжелой болезни умерла известная театральная актриса, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.
Покойная выступала на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
"Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой.
Информация о дате, времени и месте прощания уточняется", - говорится в сообщении на странице театра в Facebook.
О смерти Волчковой также сообщил известный режиссер Иван Сауткин.
"Прошлой ночью, в результате мучительной и фатальной болезни прекрасная актриса Юля Волчкова покинула этот мир", - написал он в Facebook.
Волчковой было 44 года. Кроме ролей в театре она сыграла более трех десятков эпизодических ролей в кинофильмах и телесериалах. Также Волчкова была известна как режиссер-постановщик спектаклей в театре "Сузір'я".
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве умер известный актер из "Ералаша".