В Москве умер известный актер из "Ералаша"

Николай Румянцев в юные годы / скриншот из видео

Один из самых известных актеров советского детско-подросткового юмористического киножурнала "Ералаш" Николай Румянцев скончался 8 ноября в возрасте 54-х лет.

Соответствующее сообщение агентство "НСН". Причину смерти родственники артиста пока держат в секрете. Информация о том, когда состоятся похороны, также отсутствует.

Румянцев родился 1 июля 1964 года в Москве. Кроме "Ералаша", принесшего юному актеру широкую известность, в 1979 году он сыграл главную роль в детском фильме "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", а также снимался в фильме "Весенняя олимпиада, или Начальник хора".

Однако после службы в армии Румянцев не успел поступить на актерский факультет, поэтому и оставил кинокарьеру. В разное время трудился автослесарем, водителем, сборщиком кассовых аппаратов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".