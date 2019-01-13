В Украине обвинили РФ: усиливает позиции в Крыму для контроля Приазовья

РФ усиливает контроль в Керченском проливе / ru.wikipedia.org

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш обвинил Россию в попытке получить контроль в Приазовье, усилив военные позиции во временно оккупированном Крыму.

"Из-за контроля Российской Федерацией Керченского пролива, в портах Мариуполя и Бердянска в несколько раз уменьшился товаропоток. Физический контроль Российской Федерации дополняется и милитаризацией. Например, в Джанкое дополнительно развернули ракетные комплексы С400. Это уже четвертый ракетный комплекс во временно оккупированном Крыму, поставленный для того, чтобы контролировать акваторию моря и территорию Украины", - цитирует министра пресс-служба ведомства в Facebook.

По его словам, сейчас понятно, что при любых обстоятельствах Россия будет влиять на движение кораблей в порты Мариуполя и Бердянска.

Черныш отметил, что РФ имеет мощный физический фактор, который она применяет для блокирования.

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"В военной теории - это так называемая зона, на которую ни с воздуха, ни с моря, ни с суши нельзя было бы попасть. Поэтому Россия применяет расширенный военный компонент для ограничения доступа не только для возможных противников в военном плане, но и для гуманитарных организаций, международных экспертов, мониторинга и др.", - указал Черныш.

Относительно ситуации он сообщил, что вскоре миссия Европейского Союза посетит восточные территории.

"Представители Еврокомиссии, которые уже предварительно получили проекты улучшения транспортной инфраструктуры от правительства Украины, посетят Приазовья, чтобы оценить, как можно помочь в логистическом плане, лучше наладить сообщение с восточными регионами нашей страны, чтобы компенсировать логистические потери из-за блокирования портов", - отметил министр.

По его словам, Украина уже подала несколько соответствующих проектов по увеличению логистической системы - автодорожной, железнодорожной и других механизмов компенсации.

Напомним, ранее политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил во время чата в Главреде заявил о том, что Россия подготовила сценарий захвата Мариуполя и Бердянска.