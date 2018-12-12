Военный журналист назвал возможные направления российского вторжения в Украину

Военный парад в Киеве / Главком

Бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ и журналист Максим Кухар рассказал в Facebook о возможных направлениях вероятного вторжения РФ в Украину.

Первым и, по словам Кухара, наиболее опасным может быть удар со стороны аннексированного Крыма, так как при таком сценарии российские войска могут создать угрозу крупному промышленному региону и пустить днепровскую воду на полуостров.

Также возможно окружение группировки ВСУ в Приазовье, считает журналист. Он отмечает, что Мариуполь и Бердянск придется сдавать без боя, чтобы "высвободить войска для обороны Запорожья".

"Положение крымского фронта РФ станет совсем плохим, если за месяц активных боев и перехода войны в окопную стадию приазовского коридора на Крым не возникнет", - пишет Кухар.

Читайте такжеКремль отреагировал на заявление Порошенко о начале войныВторой сценарий - удар со стороны Беларуси. "При таком сценарии ВСУ придется размазать свои силы вдоль огромной границы еще и на севере страны. При этом при вторжении из Беларуси заметные обстрелы Киева и Львова могут начаться уже через неделю. Что, конечно, может плохо повлиять на восприятие ситуации внутри страны", - пишет он, подчеркивая, что Украине в таком случае придется вести войну еще и на территории Беларуси.

Третий сценарий - вторжение РФ со стороны Донбасса.

"Надо учитывать, что для наступления в Украине РФ может отправить до 150 тыс. регулярной армии (не больше, потому что армия России сейчас размещена слишком во многих местах). И еще 500-700 тыс. мобилизованных, от которых в первые 2-3 месяца боев будет мало пользы", - считает Кухар.

Читайте такжеБольшая война Украины и России совсем близко — ШендеровичЖурналист подсчитал, что Украина уже имеет 100 тыс. человек воюющей армии, еще 100 тыс. силовиков в госведомствах с боевым опытом и 150 тыс. воевавшего резерва первой очереди. Кроме того, убежден Кухар, в военкоматы и на фронт придут еще 200-250 тыс. добровольцев.

"Следовательно, никакого подавляющего численного преимущества у армии России не будет уже через три дня боев. А дальше ей придется наступать на сопоставимые по численности силы. Что гарантированно замедлит продвижение войск уже после первой недели боев", - считает журналист.

По мнению Кухара, уже через полгода конфликт будет равноопасен для обеих стран.

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