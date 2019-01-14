"Накроет всю Украину": синоптики предупредили о непогоде на Василия

На Василия всю Украину накроет сильный ветер, спрогнозировали синоптики / фото: khersonline.net

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в понедельник, 14 января — на День Василия, всю территорию нашей страны накроет сильный ветер.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются метели, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"Днем 14 января (в Украине — Ред.) порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат — 25-30 м/с", — отмечается в сообщении.

На Василия всю Украину накроет сильный ветер, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве 14 января днем будет тепло — около нуля градусов, "пригонит" сильный ветер, а вечером в столице ожидается снег или мокрый снег.