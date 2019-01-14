В Киеве сторонники бывшего ректора штурмовали медуниверситет имени Богомольца: опубликованы видео

Саме зараз відбувається штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною. Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень. Додатково відомча служба разом з Катериною Амосовою відповідно до законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення. Нагадаємо, що державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ України як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ України не надходило. Слідкуйте за новинами.