В Киеве сторонники бывшего ректора штурмовали медуниверситет имени Богомольца: опубликованы видео

Информацию о штурме крупнейшего медвуза опубликовали чиновники Минздрава.
В Киеве случилась попытка штурма административного здания Национального медицинского университета имени Богомольца.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook.
"Это попытка экс-ректорки Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет. Такая попытка вторжения является противозаконной. Екатерина Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 года и в настоящее время не имеет никаких полномочий", − заявили сотрудники ведомства.
Сотрудники Минздрава также отметили, что дополнительно ведомственная служба совместно с Екатериной Амосовой в соответствии с законодательством Украины обязаны обратиться в профильное ведомство, а не администрации Медуниверситета − как к органу, выдавшему акт о восстановлении и увольнении.
Саме зараз відбувається штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною. Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень. Додатково відомча служба разом з Катериною Амосовою відповідно до законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення. Нагадаємо, що державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ України як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ України не надходило. Слідкуйте за новинами.Опубликовано Міністерство охорони здоров'я України Понедельник, 14 января 2019 г.
Напомним, ранее суд вновь восстановил Екатерину Амосова в должности ректора университета имени Богомольца.