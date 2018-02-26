Скандал в медуниверситете Богомольца как модель развала Украины

Для тех, кто не в курсе: МОЗ отстранил от должности ректора Медуниверситета Екатерину Амосову, организовал комиссию по изучению ситуации с учебным процессом и назначил и.о. ректора Михаила Захараша (на прогрессивного реформатора ну никак не тянет). Формальная причина — срыв тестов "Крок" по стоматологии. Реальная причина — самоубийство студентки из Туркменистана, которой деканат Медуниверситета не предоставил документов на продление визы, полицией ведется следствие по статье "Доведение до самоубийства".



В отношении Амосовой и ее мужа, работающего в том же Медуниверситете, есть множество публикаций о масштабной коррупции и использовании служебного положения. НАБУ ведет следствие по факту незаконного обогащения. Другие правоохранительные органы, которые должны подтвердить либо опровергнуть эти публикации, тоже занимаются ВУЗом. Но то, что в Медуниверситете, как и прочих наших ВУЗах, существуют поборы со студентов, преподавателей и медработников — это секрет Полишинеля. И объективная комиссия без проблем может выявить эти факты. И выявить, идут ли эти коррупционные потоки выше Медуниверситета и куда именно.



Разумеется, Амосова и ее муж, который считается "главным решалой" по Медуниверситету, защищаются. И, кроме дорогостоящего пиара и поисков "крыши", пошли по очень скользкому пути.



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Студенческий парламент, профсоюз и лояльное к ректору руководство университета объявили бессрочную забастовку в защиту Амосовой. Сегодня студентов и преподавателей не пускают в учебные корпуса, ворота и двери перекрыты цепями, пускают только пациентов и врачей в медцентр. Есть обращение к руководству страны с требованием вернуть Амосову на должность.



Такие действия должны вызвать незамедлительную реакцию украинской власти. Потому что произошел срыв учебного процесса, в том числе, и у студентов, которые платят за обучение деньги. А значит, возможны иски — кто их будет погашать?



Блокирование зданий, втягивания молодежи и организация беспорядков — это уже из области уличных протестов, но используемых в своекорыстных интересах отдельных чиновников. Очевидно, что именно по такому алгоритму будут действовать любые коррупционеры на местах, кому грозит разоблачение. То есть, при неизбежной смене власти губернаторы, опасающиеся объективного расследования своей деятельности, начнут устраивать у себя в областях забастовки и "майданы" вплоть до объявления "народных республик".



Минобразования, Минздрав и правоохранители должны оперативно и объективно разобраться с чрезвычайной ситуацией в Медуниверситете, выявить и наказать всех, кто преступил закон. Такое расследование должно быть прозрачным и убедительным для общества. Если этого не сделать, то рискуем получить очень опасный прецедент уже для всей страны.

Александр Кочетков, аналитик, политолог