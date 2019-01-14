Пожар в Киево-Печерской лавре: в УПЦ МП рассказали о проникновении неизвестного

Пожар на территории Киево-Печерской лавры

В горевшее на территории Киево-печерской лавры здание перед пожаром проник неизвестный.

Об этом заявил спикер УПЦ МП архиепископ Климент, передает ТАСС.

"Согласно информации руководства Киево-Печерской лавры, инцидент связан с тем, что на чердак здания проник человек", - сказал он, не исключив, что речь идет о лице без определенного места жительства.

Здание, в котором в понедельник произошел пожар, хотя и находится на балансе музея-заповедника Киево-Печерской лавры, несколько лет назад было передано монастырю. "Оно последние шесть лет было законсервировано, поскольку искали средства для его ремонта", - отметил архиепископ.

Напомним, в понедельник, 14 января, в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар.

"14 января в 16.17 на пульт связи "101" поступила информация о том, что горит здание по ул. Лаврской, 23. По предварительной информации, двухэтажное отдельно стоящее здание, где произошел пожар, относится к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры", - сообщили в управлении ГСЧС по Киеву.