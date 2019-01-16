Боевики обстреляли грузовик с бойцами ВСУ: много раненых

Грузовик сил ООС стал объектом ракетного выстрела со стороны боевиков / Фото: скриншот видео ТСН

На Светлодарской дуге утром 16 января пророссийские боевики обстреляли грузовой автомобиль с силами ООС.

Как говорится в сюжете ТСН, десять бойцов ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что боевики атаковали военный грузовик Урал, в который была выпущена противотанковая ракета. Нападение произошло на позициях украинской стороны в район населенного пункта Троицкое.

Раненые бойцы доставлены в больницу Попасной. Известно, что один военнослужащий находится в реанимации, состояние еще троих медики оценивают, как тяжелое. Остальные получили серьезные контузии.

Очевидцы обстрела подчеркивают, что утро на позициях было спокойным, боевики активности не проявляли. Поэтому прилет управляемой ракеты для бойцов ООС стал неожиданностью.

Напомним, в Донецке, подконтрольном боевикам самопровозглашенной "ДНР", от автовокзала "Западный" остались щепки.