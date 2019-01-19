Идут холода: синоптики предупредили о морозах и метелях

19 января 2019, 16:50

В Украине погоду будет определять холодный воздух с северо-запада.

зима, мороз
В Украине прогнозируют мороз и снег / vlasti.net

В Украине в воскресенье, 20 января, погоду будет определять северо-западный холодный воздух.

По сообщению Укргидрометцентра, погода ожидается без осадков. Днем в Карпатском регионе возможен умеренный снег, в Хмельницкой, Винницкой, местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Синоптики прогнозируют температуру ночью 10-15° мороза, днем 1-6° ниже нуля. На юге, западе ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму и на юге Одесской области местами 3-6° тепла.

В Киеве - без осадков, лишь во второй половине дня небольшой снег; температура ночью 10-12° мороза, днем 3-5° мороза.

/ meteo.gov.ua

В то же время 21 января в южных регионах, а также центральных и восточных областях снег, на юге и в Приазовье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с, на юге 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; на юге и в Закарпатье в течение суток от 4° мороза до 2° тепла.

В Киеве небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.

/ meteo.gov.ua

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 19 января в трех западных областях.

"По данным Укргидрометцентра, 19 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах Закарпатской Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу.

Также отмечается, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, когда в январе ждать потепления.

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