Холода затянутся: синоптик рассказал, когда в январе ждать потепления

Серьезных морозов в январе не будет, подчеркнул народный синоптик Владимир Деркач.
В январе в Украине холодная погода установится вплоть до конца месяца, однако в последние дни месяца возможно потепление.
Как подчеркнул народный синоптик Владимир Деркач, серьезных морозов до -20 в первом месяце 2019 года не будет.
"Похолодание будет сопровождаться незначительными осадками в виде снега, а в последние дни первого месяца 2019 года даже возможно незначительное потепление", — добавил народный синоптик в комментарии Фактам.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о серьезном похолодании в Украине.
Ранее синоптик сообщала о том, что вслед за оттепелью украинцев ждут лютые морозы.