Холода затянутся: синоптик рассказал, когда в январе ждать потепления

Синоптик рассказал, когда в январе ждать потепления / liveinternet.ru

В январе в Украине холодная погода установится вплоть до конца месяца, однако в последние дни месяца возможно потепление.

Как подчеркнул народный синоптик Владимир Деркач, серьезных морозов до -20 в первом месяце 2019 года не будет.

"Похолодание будет сопровождаться незначительными осадками в виде снега, а в последние дни первого месяца 2019 года даже возможно незначительное потепление", — добавил народный синоптик в комментарии Фактам.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о серьезном похолодании в Украине.

Ранее синоптик сообщала о том, что вслед за оттепелью украинцев ждут лютые морозы.