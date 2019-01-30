"Трамваи садятся на брюхо, очереди за водой": СМИ узнали о реалиях захваченной Горловки

В Горловке трамваи не могут ездить, а людям приходится стоять в очереди за питьевой водой, выяснили журналисты / dnews.dn.ua

В подконтрольной боевикам "ДНР" Горловке Донецкой области пособники боевиков не справляются с очисткой дорог, из-за чего трамваи не могу ездить — не достают колесами до рельсов и садятся на брюхо.

В захваченном городе выстраиваются очереди за питьевой водой, сообщают Донецкие новости со ссылкой на местного жителя Михаила.

По его словам, в Горловке деревья кронируют и зимой, и это выглядит ущербно.

"На автобусной остановке возле собора привычная очередь с флягами для воды… Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега, а чуть в сторону — просто ужас", — сообщил горловчанин.

Напомним, в начале декабря 2018 года СМИ писали, что в Горловке на центральной площади — на площади Победы — теперь 20-30 человек одновременно считаются толпой и уже притягивают взгляд.