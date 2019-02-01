Эксперт дал неутешительный прогноз по снижению уровня коррупции в Украине

Эксперт дал прогноз по снижению уровня коррупции в Украине / og.com.ua

Нынешний темп борьбы с коррупцией в Украине позволит снизить ее уровень до показателей государств-членов ЕС не ранее, чем через 20-25 лет, заявил исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

Эксперт подчеркнул, что за 5 лет Украина добавила лишь 7 баллов в глобальном рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

В интервью на радио Новое время Боровик напомнил, что в странах Евросоюза средний показатель — 66 баллов.

"То есть мы в два раза отстаем, и если мы останемся с таким же темпом, который мы в последние пять лет имеем, это минимум четверть века, чтобы нам догнать средний показатель Евросоюза", — добавил он.

Напомним, по данным Transparency International, Украина остается одной из самых коррумпированных стран Европы.