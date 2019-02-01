Народный синоптик предупредил о резком потеплении в Украине

В Украине с 14 по 16 февраля будет резкое потепление, спрогнозировал эксперт / regrus.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в феврале с 14 по 16 число ожидаются большие перепады атмосферного давления, будет резкое потепление.

В нашей стране 26-27 февраля прогнозируется оттепель, возможен снег с дождем, рассказал эксперт Обозревателю.

По его словам, в феврале снегопады ожидаются 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22 и 23 числа.

"…с 14 по 16 февраля ожидаются большие перепады атмосферного давления. Будет потепление, притом настолько резкое, — переход от -20...-15 до -3...-1. Дневная температура — -2...-1, а начиная с 17 февраля, — морозы -7...-4", — отметил собеседник.

Ранее Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере страны ожидается до -30 градусов.