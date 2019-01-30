Убийственные морозы в -30 градусов: синоптик объявил, когда Украину заморозит "настоящая зима"

Когда Украину заморозит "настоящая зима" / 1zoom.ru

Настоящая зима, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, придет в Украину уже в феврале. Украинцев ждут морозы до -30 градусов.

Оттепель с дневными плюсовыми температурами продлится до 4 февраля. При этом по ночам столбики термометров все равно будут опускаться, в среднем, до -2 градусов.

"А с 4 февраля по 12 февраля начинается настоящая зима", – цитирует Горбаня Обозреватель.

Причем похолодание будет резким и ощутимым: уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами холода будут доходить до -25 градусов. А уже 8-10 февраля на севере Украины ожидается до -30 градусов.

Ранее сообщалось, что конец января 2019 порадует украинцев плюсовыми температурами и огорчит осадками. "Это тепло, которое надвигается, продлится долго – до конца января и начала февраля", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также Горбань дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.