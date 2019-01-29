"Мощная оттепель и черт знает что!": синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине на этой неделе обещает спад морозов. Начиная со вторника, украинцев ждет "мощная оттепель", заверила синоптик Наталья Диденко.

"Это тепло, которое надвигается, продлится долго – до конца января и начала февраля", – сообщила синоптик.

В связи с чем предупредила быть осторожнее из-за возможных сосулек (не гулять под крышами) и внимательнее выбирать обувь для ходьбы по гололеду.

Погода в Украине на сегодня

Погода в Украине 29 января дождь с мокрым снегом на севере и в центре страны.

По данным Диденко, температура днем в среднем составит от 0 до +4 градусов. Теплее всего будет на юге – до +9 градусов, в частности, в Крыму до +12 градусов. А вот в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается до -3 градусов.

"Очень тщательно выбирайте обувь, потому что ледяные лужи гарантированы", – заверила синоптик.

Погода в Украине 29 января: карта

Погода в Киеве 29 января будет облачной. Вечером возможен дождь. Термометры покажут до +3 градусов днем.

Погода в Украине 30 января

Погода в Украине 30 января будет еще более теплой, чем накануне. Дождь со снегом по-прежнему прогнозируется в центре и на севере страны, частично заденет юг. Температура днем, в среднем, составит +1 градус.

Погода в Киеве 30 января облачной и дождливой. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

Погода в Украине 30 января: карта

Погода в Украине 31 января

Погода в Украине 31 января будет облачной на западе, дождливой на севере и солнечной – на остальной территории страны. На юге обещают до +10 градусов. На остальной части – в среднем, +3 градуса.

Погода в Киеве 31 января будет облачной и дождливой, к вечеру возможен снег с дождем. Термометры днем покажут +2 градуса.

Погода в Украине 31 января: карта

Погода в Украине 1 февраля

Погода в Украине 1 февраля осадки не обещает, но будет облачно с прояснениями. Термометры покажут от +1 градуса на востоке до +5 градусов на западе и +10 градусов на юге.

Погода в Киеве 1 февраля будет облачной. Максимально, на что стоит рассчитывать киевлянам в первым день февраля – это +2 градуса днем.

Погода в Украине 1 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 2-3 февраля будет облачной и сырой. Днем ожидаются небольшие "плюсы", ночью – преимущественно "минусы".

Погода в Киеве 2 февраля будет облачной. Термометры поднимутся максимум до +2 градусов. Погода в Киеве 3 февраля осадков не обещает, но и солнца тоже. Будет чуть теплее, чем в субботу – до +3 градусов.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.