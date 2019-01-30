Оттепель затянется: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

В Украине продержится теплая погода / ТСН

Весенняя погода в Украине продержится еще неделю, заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Оттепель, которая пришла в Украину, продержится и в первых числах февраля, рассказала синоптик в комментарии Фактам.

"По ночам местами может подмерзать, но несущественно. На большей части страны температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла. В южных областях, Закарпатье и Прикарпатье 2—3 февраля дневная температура достигнет отметок плюс 5—10, а в Крыму — до плюс 15 градусов. А уже 6 февраля в Украине похолодает. По нашим расчетам, морозы будут умеренные", - прогнозирует Голеня.

Она также подчеркнула, что осадки будут, но незначительные.

"Так, 31 января на западе, севере и в центре страны прогнозируем небольшой дождь, который на западе будет сопровождаться мокрым снегом. Но уже в выходные (2 и 3 февраля), а также в начале следующей недели существенных осадков в Украине не ожидается", - добавила Голеня.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернутся холода.