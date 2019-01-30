"Первые репетиции весны": синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине на этой неделе продолжает радовать украинцев теплом. На смену морозам и снегопадам пришли оттепель и туманная морось.

По словам синоптика Натальи Диденко, "это первые репетиции весны".

Погода в Украине на сегодня

Погода в Украине 30 января будет царить теплой – до +5 градусов днем, а в Крыму даже до +14 градусов – и с осадками. Без дождя и мокрого снега, по словам Диденко, останется разве то юго-восток страны. Холоднее всего будет на западе: здесь днем от -2 градусов до +2 градусов.

Погода в Киеве 30 января будет теплой: столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Ожидается дождь и мокрый снег, а также туманы.

"Оттепель способствовать таянию снега: сосульки, ледяные лужи, снежная каша, грохот оползней льда и снега с крыш домов! Осторожно… Такая погода завершит январь и начнет февраль", – резюмировала синоптик.

Погода в Украине 30 января: карта

Погода в Украине 31 января

Читайте такжеДо -30 градусов: когда Украину заморозит "настоящая зима"Погода в Украине 31 января будет облачной на западе, дождливой на севере и солнечной – на остальной территории страны. На юге обещают до +10 градусов. На остальной части – в среднем, +3 градуса.

Погода в Киеве 31 января будет облачной и дождливой, к вечеру возможен снег с дождем. Термометры днем покажут +2 градуса.

Погода в Украине 31 января: карта

Погода в Украине 1 февраля

Погода в Украине 1 февраля осадки не обещает, но будет облачно с прояснениями. Термометры покажут от +1 градуса на востоке до +5 градусов на западе и +10 градусов на юге.

Погода в Киеве 1 февраля будет облачной. Максимально, на что стоит рассчитывать киевлянам в первым день февраля – это +2 градуса днем.

Погода в Украине 1 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 2-3 февраля будет облачной и сырой. Днем ожидаются небольшие "плюсы", ночью – преимущественно "минусы".

Погода в Украине 2 февраля: карта

Погода в Киеве 2 февраля будет облачной. Термометры поднимутся максимум до +2 градусов. Погода в Киеве 3 февраля осадков не обещает, но и солнца тоже. Будет чуть теплее, чем в субботу – до +3 градусов.

Погода в Украине 3 февраля: карта

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.