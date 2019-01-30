Ледяная погода: синоптик объявила, когда в Украину вернутся холода

Когда в Украину вернутся холода / 1zoom.ru

Погода в Украине 31 января будет "мокрой" практически по всей стране.

Как сообщила у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко, украинцев в четверг дождь и снег везде, кроме восточных регионов.

"Оттепель, "плюсы", туманы, морось, дождь, мокрый снег, лужи из льда, сосульки – все это в большинстве областей Украины завершает январь и начинает февраль", – пишет она.

Читайте также-30 градусов: когда Украину заморозит "настоящая зимаПо ее данным, ночью в Украине от 0 до -3 градусов, а днем, в среднем, до +4 градусов. Теплее всего будет на юге – до +9 градусов и в Крыму – до +14 градусов.

На дорогах по-прежнему гололедица.

"Теплая погода продлится до конца следующей недели. По предварительным прогнозам, похолодание придет с 8 февраля. Пока – греемся и спим на ходу", – советует синоптик.

Погода в Киеве 31 января будет облачной и сырой. Ожидаются дождь и туманы. Термометры покажут максимум до +2 градусов.

"Очень скользко!" – предупредила Диденко.

Подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале "Первые репетиции весны": синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.