Эксперт предупредил о резком похолодании в Украине

2 февраля 2019, 10:51

В нашей стране в начале марта ожидается серьезный мороз, отметил народный синоптик.

Народный синоптик предупредил, что в Украине с 27 февраля резко похолодает
В Украине с 27 февраля резко похолодает, предупредил народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине несколько последних дней февраля будет плюсовая температура воздуха, а с 27 числа температура резко снизится.

В первые десять дней марта в большинстве областей нашей страны будет от -7 до -12 градусов, рассказал эксперт Апострофу.

По его словам, в последних числах февраля плюсовая температура продержится два-три дня. 

"Первые десять дней марта температура будет держаться от 7 до 12 градусов мороза, а в северных областях Украины — до 14 градусов ниже нуля", — добавил собеседник.

Ранее Леонид Горбань говорил, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере государства ожидается до -30 градусов.

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погода февраль март Леонид Горбань
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