Эксперт предупредил о резком похолодании в Украине

В Украине с 27 февраля резко похолодает, предупредил народный синоптик / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине несколько последних дней февраля будет плюсовая температура воздуха, а с 27 числа температура резко снизится.

В первые десять дней марта в большинстве областей нашей страны будет от -7 до -12 градусов, рассказал эксперт Апострофу.

По его словам, в последних числах февраля плюсовая температура продержится два-три дня.

"Первые десять дней марта температура будет держаться от 7 до 12 градусов мороза, а в северных областях Украины — до 14 градусов ниже нуля", — добавил собеседник.

Ранее Леонид Горбань говорил, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере государства ожидается до -30 градусов.