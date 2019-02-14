Западные СМИ поразила коллекция роскошных автомобилей Януковича

Автопарк Януковича / Neue Zürcher Zeitung

После своего бегства в Россию, президент Виктор Янукович оставил роскошь, которую накопил в течение многих лет. Это золотые краны в туалетах, мебель из ткани с золотыми нитями, великолепные предметы интерьера во всех комнатах резиденции в Межигорье, а также собственный салон-парикмахерская, массажный кабинет, маленькая церковь, яхт-гавань, тир, частный зоопарк, конный клуб и охотничьи угодья.

Как пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, особую ценность представляет коллекция из 70 автомобилей Януковича. К одним из наиболее старых автомобилей коллекции относится, например, "Москвич-400", который был создан в конце 1940-х годов на базе Opel Kadett 1938 года.

Читайте такжеУкраина вернулась во времена ЯнуковичаВ коллекции Януковича имеется и ГАЗ-М-20 "Победа", лимузин ГАЗ-12 "ЗиМ" 1950 года и новая модификация ГАЗ-13 "Чайка. В покинутом гараже стоит и ГАЗ-22 "Волга", автомобиль среднего класса из 1960-х годов с кузовом универсал, который производился в сегодняшнем Нижнем Новгороде и был популярен в Скандинавии.

В коллекции также есть и малолитражные автомобили, например, группа машин марки "Запорожец", произведенных в период с 1960 по 1969 год и сильно напоминающих модели Cinquecento и Seicento от Fiat.

Также имеется здесь целый ряд военных автомобилей, а также некоторых западных моделей, среди них - Chevrolet Impala, Rolls-Royce Silver Cloud и Mercedes SLS Roadster.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил его к 13 годам лишения свободы без конфискации.