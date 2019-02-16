На Буковине двое парней прыгнули с шестого этажа, один не выжил

Двоей парней спрыгнули с недостроя / molbuk.ua

В субботу утром, 16 февраля, в городе Сторожинец Черновицкой области двое парней выпрыгнули с 6-го этажа недостроенного здания.

В результате падения с высоты на месте погиб 19-летний парень, сообщили в Сторожинецкой центральной районной больнице.

Второго, 17-летнего юношу госпитализировали с переохлаждением и политравмой. По словам медиков, он в тяжелом состоянии, но находится в сознании.

Оба пострадавших являются учащимися Сторожинецкой гимназии.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в ходе первоочередных следственных действий установлено, что юноши пытались совершить самоубийство, прыгнув с 6-го этажа недостроя. На место происшествия направлены работники ювенальной превенции местного отдела полиции и областного управления.

По факту самоубийства открыто уголовное производство. Досудебное следствие продолжается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове мужчина упал с моста, пытаясь повеситься.