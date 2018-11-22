В Харькове мужчина упал с моста, пытаясь повеситься

Почему харьковчанин решил покончить с собой - пока не известно

В Харькове мужчина упал с моста и разбился насмерть при попытке покончить жизнь самоубийством. Полиция полагает, что он попытался повеситься, но сорвался с конструкций.

Так, сегодня в 10:13 в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской путь под мостом лежит тело мужчины.

"Предварительно установлено, что 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение и упал с моста на проезжую часть... Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Читайте такжеДвойное самоубийство в центре Днепра: СМИ рассказали о новых жертвах игр в соцсетяхРешается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", – говорится в сообщении ГУ Нацполиции города Харькова.

Ранее СМИ писали, что в роддоме Киевской областной больницы (находится на ул. Багговутовской, 1) 32-летняя женщина родила, а потом выбросилась из окна пятого этажа здания.