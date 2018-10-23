Стала известна возможная причина самоубийства женщины в роддоме Киева

В роддоме Киева женщина могла свести счеты с жизнью из-за послеродового психоза / ГУ НП в Киевской области

В Киеве в одном из роддомов 32-летняя женщина — Татьяна — могла покончить с собой из-за послеродового психоза (редкое расстройство психики, возникающее обычно в первые две-четыре недели после родов).

Женщина в четверг, 18 октября, родила двойню, а в ночь на воскресенье, 21 число, выпрыгнула с седьмого этажа здания, сообщает ТСН со ссылкой на данные врачей.

Медики отметили, что роды были партнерскими, Татьяну с мужем разместили в отдельной семейной палате.

"…о детях 32-летняя Татьяна мечтала три года и очень радовалась своей беременности. 1 октября медики ирпенской женской консультации решили направить ее в областной роддом, в основном, чтобы перестраховаться, потому что двойня — это всегда риск", — сообщили врачи.

По их словам, роды были преждевременными, первым появился на свет мальчик, в 13:35, с массой 1 килограмм 950 грамм, вторая — недоношенная девочка. Детей сразу же отправили в реанимацию, их состояние удовлетворительное, но они требуют особого ухода. Врачи утверждают, что после родов женщина быстро оправилась, ходила кормить малышей самостоятельно.

"В ночь… на воскресенье около 2:00 часов женщина нашла повод отправить мужа — попросила выкинуть пеленки в мусорку. Его не было буквально несколько минут, а когда вернулся — увидел открытое настежь окно. Жены в палате не было, впоследствии на парапете он увидел ее тело", — подчеркнуло издание.

Медики более часа пытались вернуть женщину к жизни, но тщетно — травмы оказались смертельными. Ранее СМИ писали, что в роддоме Киевской областной больницы (находится на ул. Багговутовской, 1) 32-летняя женщина родила, а потом выбросилась из окна пятого этажа здания.