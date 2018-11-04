"Любовные проблемы": в Киеве девочка покончила с собой на глазах у знакомых

В Киеве девочка спрыгнула с верхушки пожарной башни и погибла / psichov.net

В пятницу, 2 ноября, в Киеве в лесу 15-летняя девочка залезла на верхушку пожарной башни (каланча), попрощалась со своими знакомыми и прыгнула вниз.

Пострадавшая умерла, правоохранители узнали о самоубийстве в 20:45, сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Прибыв, наряд полиции увидел четырех подростков, которые плакали, и сотрудников медицинской службы, которые уже констатировали смерть. Говорят, что девушка имела какие-то проблемы с любовью...", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одном из роддомов Киева 32-летняя женщина — Татьяна, родила двойню, через несколько дней выпрыгнула с седьмого этажа здания. СМИ писали, что она могла покончить с собой из-за послеродового психоза (редкое расстройство психики, возникающее обычно в первые две-четыре недели после родов).