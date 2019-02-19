В Укргидрометцентре спрогнозировали конец февральской "жары"

В Украине после 20 февраля будет похолодание, предупредили в Укргидрометцентре / regrus.ru

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что в нашей стране жаркая для зимы погода продержится до среды, 20 февраля.

После 20 числа в Украине ожидается тенденция к постепенному снижению температуры воздуха, рассказал эксперт ТСН.

По словам собеседника, до среды в украинском государстве осадки не прогнозируются.

"…20 числа западные и северные области — небольшие осадки, в основном в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом", — отметил Билык.

В Украине после 20 февраля будет похолодание, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Издание выяснило, что во вторник, 19 февраля, в нашей стране из-за антициклона ожидается солнечная и сухая погода. На востоке днем прогнозируется около нуля градусов, а в центре, на юге и на севере — +5…+7.

В Украине после 20 февраля будет похолодание, предупредили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве ожидаются "температурные капризы" — в пятницу и субботу, 22-23 февраля, будет похолодание, а потом придет потепление.