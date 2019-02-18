Синоптик предупредила о "погодных капризах" в Киеве

В столице 22 февраля днем и ночью будет снег, отметили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве в пятницу и субботу, 22-23 февраля, будет похолодание, а потом придет потепление.
В столице "температурные капризы" связаны с приближением весны, написала эксперт в Facebook.
По данным Диденко, после похолодания в Киеве снова потеплеет 24 февраля.
В Украинском гидрометцентре сообщили, что 22 февраля в столице дневная температура составит -2…-4 градуса, а ночная — -4…-6. Днем и ночью прогнозируется снег.
Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что 18 ноября холодный атмосферный фронт принесет в Украину похолодание. Эксперт предупредила, что дневная температура воздуха снизится до +3…+6 градусов.