Украина анонсировала производство собственной РСЗО

Испытания РСЗО завершились, Верба принята на вооружение.
Шепетовский ремонтный завод (входит в госконцерн Укроборонпром) в 2019 году начнет производство РСЗО Верба.
Об этом заявил директор предприятия Олег Туринский.
"Производство РСЗО Верба начнется в 2019 году, - передает его слова пресс-служба ШРЗ.
Туринский отметил, что испытания РСЗО завершились, Верба принята на вооружение.
"С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала в Харьковском конструкторском бюро им. Морозова (ХКБМ), которое является разработчиком Вербы. Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - отметил он.
Верба - это модернизация РСЗО Град, принятой на вооружение СССР в 1963 году. Система размещена на шасси украинского автомобиля КрАЗ, также усовершенствована система управления огнем и навигационная аппаратура.
В августе прошлого года президент Петр Порошенко заявил, что до конца 2018 года в Украине планируется создать более 20 образцов вооружения и военной техники.
В течение пяти лет на вооружение Вооруженных сил страны уже принято восемь типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, семь типов модернизированных самолетов и вертолетов.