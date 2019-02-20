Украина анонсировала производство собственной РСЗО

РСЗО Верба / censor.net.ua

Шепетовский ремонтный завод (входит в госконцерн Укроборонпром) в 2019 году начнет производство РСЗО Верба.

Об этом заявил директор предприятия Олег Туринский.

"Производство РСЗО Верба начнется в 2019 году, - передает его слова пресс-служба ШРЗ.

Туринский отметил, что испытания РСЗО завершились, Верба принята на вооружение.

"С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала в Харьковском конструкторском бюро им. Морозова (ХКБМ), которое является разработчиком Вербы. Мы изучали документацию и все особенности этой системы", - отметил он.

Верба - это модернизация РСЗО Град, принятой на вооружение СССР в 1963 году. Система размещена на шасси украинского автомобиля КрАЗ, также усовершенствована система управления огнем и навигационная аппаратура.

В августе прошлого года президент Петр Порошенко заявил, что до конца 2018 года в Украине планируется создать более 20 образцов вооружения и военной техники.

В течение пяти лет на вооружение Вооруженных сил страны уже принято восемь типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, семь типов модернизированных самолетов и вертолетов.