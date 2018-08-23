До конца года Украина создаст более 20 образцов вооружений - Порошенко

23 августа 2018, 17:28

В течение пяти лет на вооружение ВСУ уже принято 17 новых образцов. на подходе - еще 20.

Порошенко пообещал принять новые образцы до конца года
Порошенко пообещал принять новые образцы до конца года / GettyImages

До конца 2018 года в Украине планируется создать более 20 образцов вооружения и военной техники.

В течение пяти лет на вооружение Вооруженных сил Украины уже принято 8 типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, семь типов модернизированных самолетов и вертолетов, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, президент отметил успешные испытания новых крылатых ракет.

"До конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации еще более двадцати образцов вооружения и военной техники. Среди них - подвижной Читайте такжеВ Киеве начинает работу выставка военной техникиавтоматизированный командный пункт для оснащения зенитных ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерией. Точность и эффективность работы артиллерии будет значительно повышена", - заявил Порошенко.

Напомним, в "Укроборонпроме" рассказали, какие новые образцы техники покажут на параде в честь Дня Независимости.

Также в 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха"оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.

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Украина армия ВСУ Петр Порошенко военная техника разработка образцы
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