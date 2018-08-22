В "Укроборонпроме" рассказали, какую новую военную технику покажут на параде ко Дню Независимости

22 августа 2018, 19:00

Украинцев ожидают сразу несколько премьер новейшего вооружения.

Оружие парад
Оружие парад / Укроборонпром

В Киеве во время традиционного войскового парада в честь Дня Независимости Украины в ближайшую пятницу, 24 августа, публике покажут целый ряд новейших образцов вооружения.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госконцерна "Укроборонпром". В первую очередь, украинцам покажут системы, предназначенные для повышения эффективности огня артиллерии ВСУ.

Первым продемонстрируют комплекс радиолокационной разведки – контрбатарейный радар модели 1Л220УК, разработанного конструкторами НПК "Искра" (Запорожье). Это устройство дает возможность получать точные координаты для нанесения удара и корректировки огня артиллерии ВСУ.

Кроме того, как сообщают в "Укроборонпроме", на параде впервые покажут автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки "Положение-2", произведенный на львовском госзаводе "ЛОРТА". С помощью него можно определять позицию артиллерии противника и места разрывов снарядов на дистанции в несколько десятков километров.

Третьей новинкой станет комплекс"Оболонь-А", предназначенный для автоматизированного управления артиллерийскими батареей и дивизионом. Одновременно он способен играть роль "руководящего центра" для артиллеристов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минобороны ошарашили ответом по поводу того, сколько стоит военный парад в Киеве.

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Новость в спецтеме:День независимости-2018: как и где праздновать
Киев оружие техника ВСУ парад Укроборонпром
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