В Минобороны ошарашили ответом, сколько стоит военный парад в Киеве-2018

Сколько стоит военный парад в Киеве-2018 / Владимир Мальцев

В Министерстве обороны затруднились ответить, в какую сумму обойдется военный парад на День независимости Украины-2018.

"Этих средств никто не считал… Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму… такой информации у нас нет", — цитирует Украинская правда начальника отдела связей со СМИ Министерства обороны Александра Мотузяника.

По его словам, в проведении парада задействовали много структур. При этом каждая из них вносит свою долю по собственной смете.

Стоит отметить, что 17 августа Кабмин утвердил план мероприятий на День независимости "за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других не запрещенных законодательством источников финансирования".

Ранее мы уже публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. В частности, торжественный военный парад пройдет на Крещатике.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.