В Киев прибывает военная техника для участия в параде

На День Незвависимости Киев ожидает зрелищный парад / УНИАН

Приближается 24 августа, главный государственный праздник - День Независимости Украины. В этот день в столице обычно проводится зрелищный военный парад.

К торжественному параду в городе готовятся на совесть; в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео, сообщает Информатор.

По улице Маршала Рыбалко проехало более 15 единиц разной техники. На тралах везли самоходные артиллерийские установки, а реактивные системы залпового огня «Град» и другие машины ехали своим ходом.

Главной традицией празднования Дня независимости Украины является проведение военного парада.

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"На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали только избранные", – сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.