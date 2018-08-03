Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве

В Киеве провели первую столичную репетицию военного парада, посвященного 27-й годовщине Независимости Украины; она прошла на взлетной полосе авиазавода им. Антонова, на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Наши военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости Украины. На взлетной полосе Антонова состоялась первая репетиция пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГНСУ и более двух десятков военный оркестров. Впервые в этом году на параде будет идти коробка женщин-военнослужащих», — написал глава государства.

Главной традицией празднования Дня независимости Украины является проведение военного парада.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства.

"На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали только избранные", – сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.