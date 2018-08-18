В параде будут участвовать 18 подразделений других стран и новейшая техника - Полторак

18 августа 2018, 22:41

Сегодняшней репетицией министр, в принципе, доволен.

Полторак отметил, что на параде будет масса новой военной техники
Полторак отметил, что на параде будет масса новой военной техники / УНИАН

В военном параде ко Дню Независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.

"К тренировке были привлечены 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц техники. Мы ожидаем прибытия 18 подразделений из других стран, которые будут участвовать в параде", - сообщил министр обороны Степан Полторак журналистам в субботу, передает УНН.

Несмотря на некоторые накладки, первой тренировкой министр обороны доволен.

"Все прошло организованно. Конечно, есть над чем работать, возможно, надо наладить звук, музыку, марш, чтобы люди почувствовали дорогу, и после этого я думаю мы будем готовы на 100 процентов. Мы планируем провести тренировку 20 и 22 августа уже в парадной форме. Всех приглашаю на празднование Дня Независимости, там где армия Читайте такжеВ Киеве во время репетиции парада зенитная установка врезалась в здание: опубликованы фото и видеобудет с народом, а народ с армией", - добавил Полторак.

По словам министра, на параде будет "техники очень много новой".

"Есть целые подразделения, которые оснащены новой техникой. Новые образцы вооружения, которые частично приняты на вооружение. Есть образцы, которые проходят государственные испытания. А также перспективные системы вооружения, которые сейчас разрабатываются, и мы планируем приступить в этом году к государственным испытаниям", - сказал министр обороны.

"Много там стран будет, практически те же, которые были в прошлом году. Но будут и другие представители. США, Канады, Великобритании, Польши, Германии, Грузии, Молдовы. Будет 18 делегаций и 300 военнослужащих других стран", - добавил Полторак, отвечая на просьбу конкретизировать, какие именно страны пришлют свои подразделения на парад.

Напомним, 18 августа в Киеве прошла репетиция военного парада ко Дню независимости Украины, во время которой перекрывались центральные улицы.

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Киев Украина ВСУ парад 24 августа День Независимости Украины военный парад Степан Полторак
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