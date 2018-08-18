Центр Киева перекрыли сотни военных - что происходит на Крещатике

В субботу, 18 августа, в столице Украины проводят генеральную репетицию военного парада ко Дню Независимости Украины; несколько центральных улиц города - в том числе и Крещатик - перекрыты, общественный транспорт изменил свой маршрут.

Вдоль Крещатика выстроился кордон из правоохранителей. За ограждения нет хода ни автомобилям, ни людям, сообщает Информатор с места события.

По главной улице столицы маршируют военные разных подразделений. За этим с интересом наблюдают сотни горожан, делая селфи. Также звучит гимн Украины. А параллельно с репетицией на Крещатике проходит школьная ярмарка.

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Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Напомним, в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа на параде по случаю Дня независимости Украины. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе планирует посетить Украину.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.