Военный парад в Киеве: в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа

Джон Болтон лпанирует посетить Украину / Orlando Political Observer

В Киеве на параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

«Хочу немного приоткрыть занавес. На параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США. Это не просто символизм — это чёткое проявление поддержки нашего стратегического партнёра», — написал он в Facebook.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе планирует посетить Украину.

"Пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс анонсировала визит в Украину Советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона", - говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

Отмечается, что в рамках визита Болтон встретится с руководством Украины.

Ранее сообщалось, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.