Когда и как перекроют улицы Киева ради репетиций парада ко Дню независимости Украины-2018

Репетиция парада. / Сайт президента.

Главной традицией празднования Дня независимости Украины является проведение военного парада.

Репетиции военного парада ко Дню независимости Украины-2018 пройдут в Киеве вечером в субботу, понедельник и среду – 18, 20 и 22 августа соответственно.

В указанные дни примерно с 18:00 ехать машиной в центр Киева не стоит, так как из-за репетиций движение транспорта в столице будет ограничено.

Будут перекрыты полностью:

Крещатик,

Бессарабская,

Европейская площадь.

Кроме того, частично перекроют Большую Васильковскую улицу, часть проспекта Победы и прилегающие улицы, так как по ним поедет тяжелая техника.

Транспортные проблемы возникнут и у желающих проехать Подолом – от Владимирского спуска и до Нижнего Вала.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Напомним, в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа на параде по случаю Дня независимости Украины. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе планирует посетить Украину.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.