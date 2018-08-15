Когда и как перекроют улицы Киева ради репетиций парада ко Дню независимости Украины-2018

Из-за репетиций в столице несколько дней будет ограничено движение транспорта.
Главной традицией празднования Дня независимости Украины является проведение военного парада.
Репетиции военного парада ко Дню независимости Украины-2018 пройдут в Киеве вечером в субботу, понедельник и среду – 18, 20 и 22 августа соответственно.
В указанные дни примерно с 18:00 ехать машиной в центр Киева не стоит, так как из-за репетиций движение транспорта в столице будет ограничено.
Будут перекрыты полностью:
- Крещатик,
- Бессарабская,
- Европейская площадь.
Кроме того, частично перекроют Большую Васильковскую улицу, часть проспекта Победы и прилегающие улицы, так как по ним поедет тяжелая техника.
Транспортные проблемы возникнут и у желающих проехать Подолом – от Владимирского спуска и до Нижнего Вала.
Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.
Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.
Напомним, в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа на параде по случаю Дня независимости Украины. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе планирует посетить Украину.
В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.