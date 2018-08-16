Программа мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве

На Крещатике пройдет торжественный военный парад.
День Независимости 2018 года Киев отметит целым рядом массовых мероприятий и разного рода развлечений.
Как сообщает пресс-служба КГГА, 24 августа начнется с молитвы за Украину в Софии Киевской. У памятников Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому пройдет возложение цветов. Также цветы будут возложены к памятникам других значимых персон по всей стране.
На Крещатике пройдет военный парад, приуроченный к 27-й годовщине Независимости. Также торжественные мероприятия пройдут в КГГА, а на Русановской набережной проведут забег в вышиванках.
Вечером 24 августа на стадионе НСК Одимпийский пройдет концерт группы "Океан Эльзы", посвященный Дню Независимости Украины, который станет кульминацией праздничного дня.
Полная программа мероприятий на День независимости:
Молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах Киева.
Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому. Памяти Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.
Возложение цветов в районах Киева к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.
Парад войск "Марш новой армии" по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности (ул. Крещатик, Майдан Незалежности).
Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина" (культурно-художественный объект "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке).
Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины у здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).
Фестиваль этнических общин "Мать Украины - ты одна у нас!" Возле здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).
Концерт классической музыки "Классик Пикник" в парке им. Т. Шевченко.
VIII уличный фестиваль "Самая карта мечты" (ул. Крещатик, напротив ул. Прорезной).
Торжественные мероприятия ко Дню независимости Украины от редакции программы "Завтрак с 1 + 1" на Михайловской площади.
Забег в вышиванках ко Дню независимости Украины (Русановская набережная - Днепровская набережная).
Благотворительный забег "Они бегут ради детей" (ул. Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск - разворот возле Европейской площади - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного, 2).
Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины с проведением фестиваля уличной еды (ул. Ивана Мазепы).
Всеукраинский фестиваль по случаю Дня независимости Украины Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха).
Показ коллекции Serebrova сезона Spring/Summer 2019 (дублирующая дорога на ул. Бассейной, 11-17, 16:00-22:00).
Концерт группы "Океан Эльзы", посвященный Дню независимости Украины, на НСК "Олимпийский".
Праздничные мероприятия в парках культуры и отдыха "Победа", "Партизанской славы", "Гидропарк", Центральный парк культуры и отдыха.
Праздничные концертные программы в районных учреждениях культуры с участием коллективов художественной самодеятельности.
Регата по парусному спорту, посвященная Дню независимости Украины (6-й причал Киевского речного вокзала).
Читайте такжеОбречена на зависимость: почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимости
24-26 августа
Праздник искусств на Андреевском спуске.
Тематическая ярмарка "Большая Подольская ярмарка "Киевские Контракты" на Контрактовой площади.
25 августа
Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов "Художественные жемчужины Киева" (летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева).
Фестиваль ко Дню независимости Украины "Крымский дом объединяет сердца" (Почтовая площадь).
Чемпионат Украины по стрит воркауту (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха Киева).
26 августа
Международный фестиваль искусств "Диалоги культур" (летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева).
Конно-спортивное соревнование ко Дню независимости Украины на Киевском ипподроме (ул. Академика Глушкова, 10).
27-28 августа
Фотовыставка "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".
Напомним, в Киеве на параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа.