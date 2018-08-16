Программа мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве

Киев готовится ко Дню независимости / Фото: пресс-служба КГГА

День Независимости 2018 года Киев отметит целым рядом массовых мероприятий и разного рода развлечений.

Как сообщает пресс-служба КГГА, 24 августа начнется с молитвы за Украину в Софии Киевской. У памятников Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому пройдет возложение цветов. Также цветы будут возложены к памятникам других значимых персон по всей стране.

На Крещатике пройдет военный парад, приуроченный к 27-й годовщине Независимости. Также торжественные мероприятия пройдут в КГГА, а на Русановской набережной проведут забег в вышиванках.

Вечером 24 августа на стадионе НСК Одимпийский пройдет концерт группы "Океан Эльзы", посвященный Дню Независимости Украины, который станет кульминацией праздничного дня.

Полная программа мероприятий на День независимости:

Молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах Киева.

Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому. Памяти Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.

Возложение цветов в районах Киева к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Парад войск "Марш новой армии" по случаю 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности (ул. Крещатик, Майдан Незалежности).

Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина" (культурно-художественный объект "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке).

Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины у здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

Фестиваль этнических общин "Мать Украины - ты одна у нас!" Возле здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

Концерт классической музыки "Классик Пикник" в парке им. Т. Шевченко.

VIII уличный фестиваль "Самая карта мечты" (ул. Крещатик, напротив ул. Прорезной).

Торжественные мероприятия ко Дню независимости Украины от редакции программы "Завтрак с 1 + 1" на Михайловской площади.

Забег в вышиванках ко Дню независимости Украины (Русановская набережная - Днепровская набережная).

Благотворительный забег "Они бегут ради детей" (ул. Сагайдачного, 2 - Владимирский спуск - разворот возле Европейской площади - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного, 2).

Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины с проведением фестиваля уличной еды (ул. Ивана Мазепы).

Всеукраинский фестиваль по случаю Дня независимости Украины Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха).

Показ коллекции Serebrova сезона Spring/Summer 2019 (дублирующая дорога на ул. Бассейной, 11-17, 16:00-22:00).

Концерт группы "Океан Эльзы", посвященный Дню независимости Украины, на НСК "Олимпийский".

Праздничные мероприятия в парках культуры и отдыха "Победа", "Партизанской славы", "Гидропарк", Центральный парк культуры и отдыха.

Праздничные концертные программы в районных учреждениях культуры с участием коллективов художественной самодеятельности.

Регата по парусному спорту, посвященная Дню независимости Украины (6-й причал Киевского речного вокзала).

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24-26 августа

Праздник искусств на Андреевском спуске.

Тематическая ярмарка "Большая Подольская ярмарка "Киевские Контракты" на Контрактовой площади.

25 августа

Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов "Художественные жемчужины Киева" (летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева).

Фестиваль ко Дню независимости Украины "Крымский дом объединяет сердца" (Почтовая площадь).

Чемпионат Украины по стрит воркауту (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха Киева).

26 августа

Международный фестиваль искусств "Диалоги культур" (летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха Киева).

Конно-спортивное соревнование ко Дню независимости Украины на Киевском ипподроме (ул. Академика Глушкова, 10).

27-28 августа

Фотовыставка "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

Напомним, в Киеве на параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа.