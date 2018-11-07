"Укроборонпром" уличили в торговле с Россией

Глава СБУ Василий Грицак / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует возможную причастность сотрудников "Изюмского приборостроительного завода" (входит в "Укроборонпром") к закупке в России электронно-оптических преобразователей, которые используются при производстве приборов ночного видения.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на судебные материалы.

"Запчасти поставлялись с оборонно-промышленного комплекса России через частную фирму ООО "Симметрон-Украина" под видом гражданских товаров. Данная фирма не зарегистрирована как субъект осуществления международных передач товаров военного назначения или двойного использования. Соответственно, компания не имела права поставлять упомянутые преобразователи", - приводит "Марлин" текст из материалов следствия в Facebook.

Изъятые во время обыска в помещениях завода преобразователи и документация к ним арестованы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в августе президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий принудительное взыскание задолженности с предприятий "Укроборонпрома" в пользу юрлиц, зарегистрированных на территории России.