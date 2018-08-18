Петр Порошенко / Официальный сайт Президента Украины

Решением главы государства запрещено принудительное взыскание задолженности с предприятий "Укроборонпрома" в пользу юридических лиц, зарегистрированных на территории России.

Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития", сообщается на сайте президента.

Законом предлагаются механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, от негативных последствий воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта, или юридических лиц с иностранными инвестициями государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Кроме того, законом вводятся запрет на принудительное исполнение решений, в том числе на признание и исполнение решений иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта, или юридическое лицо с иностранными инвестициями, или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником - предприятие оборонно-промышленного комплекса, внесенное в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

При этом документ предусматривает остановку (на период действия обстоятельств, связанных с задолженностью предприятий ОПК перед юридическими лицами государства-агрессора и/или государства оккупанта) уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного комплекса в пользу юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта, или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Также законом вводится запрет на осуществление производства по делу о банкротстве предприятий ОПК по заявлениям юридического лица государства-агрессора или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора или государства-оккупанта.

При этом указанные ограничения распространяются, в том числе на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступка права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник именно в отношении юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта, или юридического лица с иностранными инвестициями, или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Отметим, что Верховная Рада приняла этот закон 12 июля, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" потерял десять позиций в рейтинге мировых производителей оружия.