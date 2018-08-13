"Укроборонпром" потерял десять позиций в рейтинге мировых производителей оружия

Укроборонпром стал получать мало денег за свои заказы / УНИАН

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" утратил десять позиций в рейтинге мировых производителей оружия, опустившись на 72-е место.

Такие данные приводятся в рейтинге мировых производителей оружия, который опубликовало издание DefenseNews.

"Укроборонпром" - единственное украинское предприятие, которое вообще попало в этот рейтинг. Сейчас он занимает 72-ю строчку, тогда как ранее госконцерн занимал 62 место.

Компания опустилась на 10 позиций / DefenseNews

Все из-за упавшего годового дохода “Укроборонпрома” - по данным, которые приводит издание, он сократился на 19% до 873,45 млн долл.

Традиционно лидерами рейтинга является ряд компаний из США - Lockheed Martin, Raytheon Company, Northrop Grumman, Boeing; затесалась туда и британская BAE Systems.

Лидируют на рынке оружия компании из США / DefenseNews

Во вторую половину рейтинга угодил также ряд компаний из Турци: ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN и STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ). ASELSAN расположилась на 55-й позиции списка, TUSAŞ – на 64 месте, ROKETSAN – на 96 позиции, а STM – 97 строчке рейтинга.

Читайте такжеБери, что дают: у ВСУ нет альтернативы минометам "Молот" - "Укроборонпром"Что характерно, российская корпорация "Алмаз-Антей" заняла в рейтинге восьмое место. По итогам прошедшего 2017 года доходы компании, которая производит российские ПВО и ПРО - в частности, довольно востребованные на рынке оружия С-300 и С-400 - совершили резкий скачок по сравнению с 2016 годом, увеличившись на 39 процентов — с 6,6 до 9,1 миллиарда долларов. В прошлогоднем рейитнге “Алмаз-Антей” не вошел даже в первую десятку, довольствуясь 11 местом.

Тем временем депутаты украинского парламента освободили предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром" от выполнения обязательств по разорванным контрактам с российскими компаниями.