Амосову обвинили в новой попытке штурма медуниверситета имени Богомольца

Екатерина Амосова / УНИАН

Бывший ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками предприняла попытку прорваться в здание ректората университета.

Как сообщил и.о. ректора НМУ Юрий Кучин, сегодня около 08.00 возле административного здания университета "Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, не имея для этого никаких законных оснований".

"Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Екатерина Амосова и ее сторонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись", - сообщается на странице Минхдрава в Facebook.

Напомним, ранее суд вновь восстановил Екатерину Амосова в должности ректора университета имени Богомольца.