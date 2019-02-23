Политолог объяснил, почему на Донбассе много населенных пунктов придется "закрыть на ключ"

На Донбассе будет необходимо "закрыть на ключ" много населенных пунктов, полагает политолог

Политолог Константин Матвиенко считает, что на захваченной части востока Украины много населенных пунктов находятся в страшном и опасном экологическом состоянии, после деоккупации их придется "закрыть на ключ".

На Донбассе во многих населенных пунктах после пяти лет оккупации просто невозможно будет жить, рассказал эксперт в эфире телеканала Прямой.

По его словам, для Украины и всей Европы, а также России представляют угрозу химические могильники, ртуть, радиоактивные отходы и последствия радиоактивного взрыва неподалеку подконтрольной боевикам Горловки.

"Поэтому там придется вести огромные роботы, включая рекультивацию, включая реабилитацию", — отметил собеседник.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска РФ. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошли на агрессию в отношении Украины.

Эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара говорил Главреду, что захваченная часть Донбасса должна вернуться в состав Украины на тех же основания, на которых находилась до захвата, но на этой территории также нужно провести децентрализацию.