Эксперт сказал, на каких основаниях в Украину должны вернуться Крым и часть Донбасса

Крым должен стать Крымскотатарской автономной республикой Украины, считает эксперт / Reuters

Эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара полагает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны вернуться в состав Украины на тех же основания, на которых находились до захвата, но на этой территории также нужно провести децентрализацию.

Захваченный Россией Крым необходимо вернуть в качестве Крымскотатарской автономной республики Украины, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По его словам, властям украинского государства нужно дать право коренному народу Крыма — крымским татарам — реализовать свое право на самоопределение в составе нашей страны.

"ОРДЛО должны вернуться в состав Украины на тех же основаниях, что и были перед оккупацией… и Крым, и ОРДЛО были захвачены Российской Федерацией, и там не было весомых факторов сепаратизма", — отметил собеседник.

Аналитик добавил, что до войны на Донбассе не было ни политических партий, ни лидеров, которые бы выступали не только за присоединение к России, но даже за автономию.

"Поэтому после освобождения этих территорий на нас ожидает длительный период реабилитации наших сограждан, которые уже пятый год находятся в условиях войны и агрессивной пропаганды. Вместе с тем, процессы децентрализации, которые действительно крайне необходимы Украине, должны коснуться и Донецкой, и Луганской области", — заявил Хара.

Читайте такжеКравчук счел Донбасс "другой страной"Эксперт подчеркнул, что в областях должны решаться все вопросы, не требующие вмешательства центра.

"То есть — вопросы экономического и социального развития, а не право вето на вопросы внешней политики и политики безопасности. Именно поэтому они получают больше, чем было, но это точно не должно быть автономией, спроектированной в Кремле", — сказал эксперт.

"Пребывание ЧФ (Черноморский флот — Ред.) РФ в Крыму с потенциальной превратилось в реальную угрозу в 2014 году и привело к аннексии Крыма. Считая крымский вопрос решенным, в Москве хотели бы повторить такой сценарий с ОРДЛО", — добавил собеседник.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.